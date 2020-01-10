حلم المليون تحول سرابا.. ملابسات جديدة في سقوط عصابة "نص الليل" لسرقة ألواح الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

500 ألف جنيه حصيلة نشاط تشكيل عصابي تخصص عناصره الثلاثة في سرقة ألواح الطاقة الشمسية من الأراضي الزراعية بمركز الواحات البحرية شمال محافظة الجيزة.

مباحث أكتوبر توصلت إلى أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 12 واقعة، بواقع (40 - 50) لوحا من كل قطعة أرض بإجمالي مبلغ يقدر بنحو 500 ألف جنيه.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن زعيم التشكيل "ناصر" 45 سنة، اتفق مع عاطلين اثنين وهما "أنور" و"أشرف" لتنفيذ مخططه الإجرامي، متخذين دائرة المركز مسرحا لنشاطهم غير المشروع.

المتهمون الثلاثة كانوا يستقلون سيارة مستأجرة قيادة أحدهم في أثناء تنفيذ وقائع السرقة، وأن غالبية تلك الوقائع جرى تنفيذها في تمام الواحدة بعد منتصف الليل حتى أذان الفجر.

كما تبين بيعهم للألواح الشمسية بثمن بخس تراوح ما بين 500 لـ1000 جنيه رغم أن سعر اللوح الواحد يصل إلى 3 آلاف جنيه.

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تحريات المباحث أشارت إلى أن عناصر التشكيل العصابي كانوا يتصرفون في المسروقات لدى اثنين من عملائهم الأول بمحافظة بني سويف والثاني في الشرقية.

جهود الرائد هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات البحرية، توصلت إلى أن 3 أشخاص كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة التوليد بالأراضي الزراعية، متخذين دائرة القسم مسرحا لنشاطهم غير المشروع.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تنسيقا مع العقيد يحيى زغلول مفتش مباحث الواحات.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من القسم من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة المُعدة لهم، وأقروا بارتكاب 12 واقعة، وأرشدوا عن مكان تصريف المسروقات لدى اثنين من عملائهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.