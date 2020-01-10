ضبط 7 قضايا تهريب ملابس وهجرة غير شرعية عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

ونجحت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة، في ضبط 3 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع، مواد غذائية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط قضية واحدة".

واستمراراً لنجاح الحملات، في مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط قضية واحدة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين، في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1228 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم تنفيذ 226 حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط 4 قضايا متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.