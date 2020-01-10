قتيلة ومصاب في مشاجرة بأسطوانة غاز مشتعلة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفي مشاجرة أسفرت عن وفاة بائعة خضروات وإصابة آخر بحروق بمركز قليوب.

الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ووجود متوفية ومصاب بناحية قرية ميت حلفا دائرة المركز.

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كشفت التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول "ربة منزل، بائعة خضار، حلاق، سائق، مقيمين بدائرة المركز) وتبين وفاة بائعة الخضار وإصابة الحلاق بحروق متفرقة بالجسم، وبين طرف ثان "ربة منزل، سائق، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين ربة المنزل من الطرف الأول وربة منزل من الطرف الثاني والمقيمين بذات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الأخرى بالضرب ولدى تدخل المتوفاة لفض النزاع قامت ربة المنزل من الطرف الثاني بالتعدي عليها بالضرب على رأسها وسقطت أرضاً مغشياً عليها وتوفيت عقب وصولها المستشفى، وحال محاولتهما الفرار من المنزل قام شقيقها (السائق) بإشعال النيران بأسطوانة غاز اتجاه الطرف الأول لمنعهم من اللحاق بهم مما أدى لإصابة الحلاق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحل إقامتهما والأماكن التي يترددان عليها والمحتمل هروبهما بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.