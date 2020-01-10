وزير الآثار: افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية بعد ترميمه رسالة للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني إن افتتاح معبد الياهو هنابي بالإسكندرية بعد مشروع ترميمه وتطويره يبعث برسالة للعالم بأن الحكومة المصرية تهتم بالتراث المصري من كل الفترات التاريخية التي تعاقبت على مصر.

وقال الوزير، في تصريحات على هامش افتتاحه المعبد اليهودي، اليوم الجمعة، إن فعاليات اليوم الاستثنائية وتؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد؛ ففي غضون 4 ساعات فقط افتتح مسجد الفتح الأثري بقصر عابدين، ثم تفقد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وتفقد الكنيسة المرقسية التي يشهد العام الحالي ذكرى مرور 150 عامًا على إنشائها، وأخيرا اختتم اليوم بافتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية.

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وأشار إلى أن مصر متفردة، فمن يزورها يستطيع أن يرى الآثار اليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية واليهودية.

من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية بمشروع ترميم وتطوير المعبد اليهودي بالإسكندرية، مؤكدا أن افتتاح المعبد اليهودي برهانا جديدا بأن مصر أرض الثقافات والحضارات والديانات لا تتغير.

وأضاف: "الوحدة الوطنية في مصر تعيش الآن عصرها الذهبي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونبعث رسالة للعالم بأننا مهد الحضارات والتسامح".