مصر | التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب في عقده الثالث من العمر، إثر اصطدام قطار به بمنطقة الحوامدية أثناء عبوره للسكة الحديد، وأنه لا شبهه جنائية حول الواقعة.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع شاب في عقده الثالث من العمر، إثر اصطدام قطار به في الحوامدية، اثناء عبوره السكة الحديد، مما انقسمت جثته لقسمين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة اصطدام قطار به فى الحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن شاب في عقده الثالث من العمر، وأنه أثناء عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وأفادت التحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن الشاب مهتز نفسيًا، وتوفي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.



فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.