مصر | "بسبب لقمه العيش".. تحقيقات مقتل عاطل على يد بائع وحداد في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب لقمه العيش".. تحقيقات مقتل عاطل على يد بائع وحداد في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات مع المتهمين بقتل عاطل بمنطقة الهرم، لخلافهما على فرشة مشروبات، وهم بائع مشروبات وحداد، حيث أطلق أحدهما عيار ناري من فرد خرطوش، أسفر عن إصابته وتم نقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

واعترف المتهمون أمام النيابة، بارتكاب جريمتهم، مؤكدين أنه حدثت مشاجرة بين بائع المشروبات والعاطل، للخلاف على فرش كائن أسفل الدائري بمنطقة المطبعة، فاستعان بصديقه وهو حداد للتعدى عليه بالضرب لتأديبه، وحدثت مشاجرة قام خلالها أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأحدث إصابة المجني عليه التى أودت بحياته.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه، للتصريح بالدفن، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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كان تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا، من عامل وزوجة شقيقه، يفيد بإصابة أخيه برش خرطوش، ووفاته متأثرًا بإصابته، إلا أنه أبلغهما قبل وفاته أن مُحدث إصابته عاطل خلال مشاجرة بينهما لخلاف على فرش مشروبات بمنطقة فيصل.

بإجراء التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، تبين أن بائع مشروبات، له معلومات جنائية مسجلة، ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية تزوير، وحداد له معلومات جنائية مسجلة، وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بجريمتهم، وأرشدا عن السلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.