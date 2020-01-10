مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في تعذيب ترزي لابنته بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في تعذيب ترزي لابنته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، على يد والدها ويعمل "ترزي"وإصابتها بجروح متفرقة بجسدها وقص شعرها، فيما استعجلت تقرير الطب الشرعي بالإصابات التي لحقت بالطفلة، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة تعذيب طفله تبلغ من العمر 6 سنوات على يد والدها ترزي يبلغ من العمر 33 عامًا، قام بتعذيبها وإصابتها بعده جروح وكدمات متفرقة بجسدها وتقييد يديها بالحبال وربطها برجل، بالإضافة لقص شعرها "زيرو"، نتيجة لأخذ فلوس من جيبه وإلقائها من بلكونة الشرفة.

وأفادت التحقيقات، أن أهالي منطقة الهرم سمعوا صراخ الطفلة، وقاموا بإنقاذها وتبين أنه دائم التعدي عليها وضربها، فيما عذبها لمده 3 أيام، وان الطفلة تقيم معه بالمنزل بعد انفصال والدتها عنه وزواجها من آخر، وبمواجهة والد الطفلة، اعترف بارتكاب جريمته، قائلا، "كنت بربيها واعلمها الأدب"، حتى لا ترتكب فعل هذا مرة أخرى.