مصر | قسم الجثة نصين.. التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب بقطار بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قسم الجثة نصين.. التحريات تكشف تفاصيل مصرع شاب بقطار بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل شطر جثة شاب إلى نصفين بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.

وتبين أنه عقب عبور الشاب المجهول الهوية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم القطار به، ما تسبب إلى شطر الجثة إلى نصفين، وعثر عن نصفها في مكان الحادث، والنصف الآخر على بعد أمتار من مكان الحادث.

وبينت التحريات، أنه عقب اصطدام سائق القطار بالشاب المجهول الهوية، استكمل خط سيره، ولدي وصوله إلى محطة الجيزة أبلغ ناظر المحطة، وناظر المحطة هو من أبلغ الشرطة بالحادث.

كان لقي شاب مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام قطار به بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره، واصطدام القطار به، وشطر الجثة لنصفين.

وبينت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن الشاب مهتز نفسيًا، وتوفي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.