مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": اغتصاب طفل سوداني.. وكوليس مقتل عاطل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": اغتصاب طفل سوداني.. وكوليس مقتل عاطل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"،ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"نزيف حاد بالمخ" يُنهي حياة فتاة سقطت من الدور الـ6 بالقاهرة

تواصل نيابة السلام الجزئية، التحقيق في واقعة وفاة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمساكن أطلس، في مدينة السلام، وللتفاصيل اضغط هنا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مواطنين في حادث سير بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مواطنين أصيبوا بعدما صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة، حال عبورهم شارع الحجاز، بمنطقة مصر الجديدة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا

تحويلات مرورية بشارع الهرم لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء بعض التحويلات المرورية، لمدة 3 أيام؛ لإجراء أعمال نقل مرافق مشروع مترو الأنفاق، بشارع الهرم، وللتفاصيل اضغط هنا

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"خان الأمانة".. مفاجآت جديدة في اغتصاب طفل سوداني رضيع بالجيزة

كشفت تحريات مباحث الجيزة، عن تفاصيل اغتصاب طفل رضيع عمره 9 شهور بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، وتبين أن والدة الطفل تحمل بطاقة لجوء بالدولة، ومقيمة بالمنطقة منذ عام 2016، وللتفاصيل اضغط هنا

"أكل العيش مر".. كواليس مقتل عاطل بسبب فرشة مشروبات بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات مقتل عاطل بسبب الخلاف على أولوية بيع مشروبات، وتمكنت القوات من القبض على مرتكبي الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، وللتفاصيل اضغط هنا

تخريج دورتين من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة

احتفلت أكاديمية الشرطة، بتخريج دورتين تدريبيتين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بحضور 71 مُتدربًا يمثلون 28 دولة أفريقية، وللتفاصيل اضغط هنا