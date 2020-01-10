مصر | "موت وخراب ديار".. "أقساط البنك" اللغز وراء جريمة قتل فرد الأمن بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موت وخراب ديار".. "أقساط البنك" اللغز وراء جريمة قتل فرد الأمن بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات، عن التفاصيل التي حملتها أوراق قضية قتل فرد أمن بمنطقة الكيت كات التابعة لحي إمبابة الواقع بشمال محافظة الجيزة، وتبين أن زوجة المجني عليه اقترضت مبلغا ماليا من أحد البنوك لشقيقتها، "زوجة المتهم"، "صاحبة فرش خضار"، لكثرة الديون عليها، وذلك بعد الاتفاق بينهما على أن "زوجة المتهم" هي من تسدد أقساط القرض.



وأوضحت التحقيقات، أن الشقيقة لم تقم بتسديد أقساط القرض الشهرية، ما دفع البنك إلى المطالبة بسداد الأقساط، ولدى توجه المجني عليه لشقيقة زوجته قبل الواقعة بيوم، لمطالبتها بسداد الأقساط، نشبت بينهما مشادة كلامية، قائلا لها: "ادفعي الفلوس اللي عليكي".