مصر | "موت وخراب ديار".. "أقساط البنك" اللغز وراء جريمة قتل فرد الأمن بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "موت وخراب ديار".. "أقساط البنك" اللغز وراء جريمة قتل فرد الأمن بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت التحقيقات، أن الشقيقة لم تقم بتسديد أقساط القرض الشهرية، ما دفع البنك إلى المطالبة بسداد الأقساط، ولدى توجه المجني عليه لشقيقة زوجته قبل الواقعة بيوم، لمطالبتها بسداد الأقساط، نشبت بينهما مشادة كلامية، قائلا لها: "ادفعي الفلوس اللي عليكي".
"مش كل شوية الناس تيجي تخطب علينا الباب وتطالبنا بالفلوس"، وتطورت المشادة الكلامية بينهما، ورفضت زوجة المتهم دفع الأقساط للبنك: "مش هدفع حاجة واللي عندك اعمله"، ما أثار غضب المجني عليه وتعدى عليها بالضرب على وجهها محدثا إصابتها.
وواصلت التحقيقات، أن "زوجة المتهم" توجهت إلى قسم شرطة إمبابة وحررت محضرًا بالواقعة، وتعديه عليها بالضرب، مشيرا إلى أنه في اليوم التالي "يوم الجريمة" توجه مندوب البنك لزوجة المجني عليها لمطالبتها بسداد الأقساط، ما دفع المجني عليه إلى التوجه لشقيقة زوجته لمطالبتها بسداد الأقساط مرة أخرى، وكان زوجها متواجدا وقتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة من فرد خرطوش كان بحوزته، "طلقتين في الهواء، طلقة في وشه"، محدثا إصابته التي أودت بحياته.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الحصي مأمور قسم شرطة إمبابة بورود بلاغا بحدوث مشاجرة بمنطقة الكيت كات دائرة القسم بين فرد أمن بأحد المستشفيات، وزوج شقيقة زوجته يعمل فرد أمن بشركة لمعاتبه الثاني للأول لقيامه بالتعدي على زوجته بالضرب لخلافات مالية بينهما، فأطلق خلالها الثاني عيارًا من طبنجة كانت بحوزته تجاه الأول فأصابه بعيار أسفل العين وأودى بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وتمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوايلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش، الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطه وبحوزته (السلاح الناري المستخدم عبارة عن طلقتان من ذات العيار)، وبسؤال شاهدي رؤية أيدا ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.