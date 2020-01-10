أخبار مصر | العناني: افتتاح المعبد اليهودي رسالة للعالم باهتمام مصر بتراثها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: افتتاح المعبد اليهودي رسالة للعالم باهتمام مصر بتراثها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن افتتاح معبد الياهو هنابي بالإسكندرية بعد مشروع ترميمه وتطويره يبعث برسالة للعالم بأن الحكومة المصرية تهتم بالتراث المصري من كل الفترات التاريخية التي تعاقبت على مصر.

وأوضح الوزير، على هامش افتتاحه المعبد اليهودي، اليوم الجمعة، أن فعاليات اليوم الاستثنائية وتؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد؛ ففي غضون 4 ساعات فقط افتتح مسجد الفتح الأثري بقصر عابدين، ثم تفقد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وتفقد الكنيسة المرقسية التي يشهد العام الحالي ذكرى مرور 150 عامًا على إنشائها، وأخيرا اختتم اليوم بافتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية.

وأشار إلى أن مصر متفردة، فمن يزورها يستطيع أن يرى الآثار اليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية واليهودية.