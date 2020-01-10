أخبار مصر | الأوقاف تضم 297 إمامًا إلى عضوية المقارئ

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن إجمالي ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد في الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2019 بلغ (2،388،221،802) وذلك لإحلال وتجديد وصيانة وترميم (3183) مسجدًا.

في حين بلغ ما تم إنفاقه على فرش المساجد في تلك الفترة (383) مليون جنيه، وذلك لفرش (8133) مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ماتم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد (2،771،221،802) جنيه.

