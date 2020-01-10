أخبار مصر | الأوقاف تضم 297 إمامًا إلى عضوية المقارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تضم 297 إمامًا إلى عضوية المقارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتمد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، قرارا بضم (297) إمامًا إلى عضوية المقارئ وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله.
وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن إجمالي ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد في الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2019 بلغ (2،388،221،802) وذلك لإحلال وتجديد وصيانة وترميم (3183) مسجدًا.
في حين بلغ ما تم إنفاقه على فرش المساجد في تلك الفترة (383) مليون جنيه، وذلك لفرش (8133) مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ماتم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد (2،771،221،802) جنيه.
وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن إجمالي ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد في الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2019 بلغ (2،388،221،802) وذلك لإحلال وتجديد وصيانة وترميم (3183) مسجدًا.
في حين بلغ ما تم إنفاقه على فرش المساجد في تلك الفترة (383) مليون جنيه، وذلك لفرش (8133) مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ماتم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد (2،771،221،802) جنيه.