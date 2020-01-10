أخبار مصر | بقرارات مميكنة.. الحكومة تقضي على الروتين ومعاناة الطابور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقرارات مميكنة.. الحكومة تقضي على الروتين ومعاناة الطابور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب المواطن المصري بقلم الصبر تاريخا عتيقا مع طابور المؤسسات الحكومية ليصبح الطابور واحد من أسس اليوم الطبيعي حتى وصل الملل الروتيني لقلوب المؤسسات والوزارات الحكومية، وقررت بنفسها القضاء على الروتين وقتل الطابور وشطبه من التاريخ الحكومي.

استخدمت اليوم العديد من الهيئات والمؤسسات الوزارات الحكومية التطور الاليكتروني في كتابة تاريخ جديد ومتطور يبدأ بقتل الطابور وإعدام الروتين، والأمر بدأ منذ أواخر نهاية 2018 وصولًا لبداية 2020 بحيث تم إنشاء مواقع اليكترونية للاستفسار والاستعلام واستخراج المستندات المختلفة ودفع الرسوم والتوصيل المنزلي أيضًا.

جاءت آخر القرارات المميكنة مع بداية 2020 بقرار من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الذي كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة تقوم بحصر الأصول المملوكة للدولة وميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة والقيام بتحديث البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي في بداية 2020 أيضًا إصدار بطاقات خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات من خلال موقع الإلكتروني لتسجيل البيانات وإجراء الكشف الطبي المميكن وإرسال نتيجة الكشف إلكترونيا إلى أقرب مركز تأهيل تابع للوزارة واستكمال باقي الإجراءات للحصول على بطاقة الخدمات.

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وانطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيضًا في 2020 بقرار أنشاء منصة "٣٦٥ صحة" إلكترونية بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر وتوفر أحدث تقنيات التواصل مع المستشفيات اختصارا للوقت والمجهود وأيضا لتحسين مستوي الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واختتمت الهيئة العامة لإدارة وتشغيل المترو، عام 2019 بقرار إصدار تطبيق اليكتروني يتيح كافة الخدمات للراكب مثل استخراج اشتراك المترو دفع الرسوم المطلوبة له ودفع قيمة تذاكر الرحلة الواحدة والاستفسار عن تكلفة الرحلة وأماكن المحطات أضافه إلي تقديم الشكوى والإبلاغ عن أعطال المترو.

وافتتح التقدم التكنولوجي في مصر منذ أواخر 2018 من خلال وزارة الداخلية والهيئة القومية للبريد لتقديمهم ابرز الخدامات وأهمها للمواطنين والتي من أبرزها استخراج "بطاقة رقم قومي_ شهادة ميلاد_ شهادة وفاة_ شهادة طلاق_ شهادة زواج_ قيد عائلي_ قيد فردي_ صحيفة حاله جنائية_ دفع المخالفات المرورية" وغيرها الكثير من الخدمات.

استخدام التكنولوجيا المتطورة في رفع أداء الخدمة للمواطنين أولي خطوات التطور والعمل الفعلي علي معاناة المواطن الشبه يوميه والتي تساهم في توفير الوقت والجهد علاوة علي دقة حفظ البيانات وسرعه اطلاع ومراسلة الجهات الأخرى أن لزم الأمر وحرصًا من "الخليج 365" علي استكمال العمل الخدمي وابرز الجانب الايجابي والإبداعي ننشر مواقع الخدمات الالكترونية للمواطنين.