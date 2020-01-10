أخبار مصر | "أمهات مصر": أغلب الطلاب يفتحون مادة الدين لأول مرة ليلة الامتحان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": أغلب الطلاب يفتحون مادة الدين لأول مرة ليلة الامتحان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أغلب طلاب المراحل التعليمية يذاكرون ويراجعون مادة التربية الدينية قبل الامتحان بيوم أو يومين فقط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنها علمت من عدد كبير من الأمهات أن أبنائهم يفتحون كتاب مادة التربية الدينية لأول مرة تقريبا استعدادا لامتحان غد السبت بالمرحلة الابتدائية، واصفة ذلك بـ"كارثة".

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ولفتت عبير النظر إلي أن أحد الأسباب الرئيسية لتدهور المجتمع وانتشار التحرش والعادات السيئة والسرقات وغيرها هو تجاهل مادة التربية الدينية وعدم اهتمام الطلاب بما تحتويه من مواضيع مهمة تفيدهم في الحياة اليومية والعملية سواء في تعاملاتهم مع زملائهم وأصدقائهم وأسرهم وداخل العمل.

وطالبت عبير، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على مذاكره وفهم ومراجعة موضوعات كتاب التربية الدينية أولا بأول وعدم تجاهلهم له علي اعتبار أنه خارج المجموع، مستطردة: "مذاكره والاستفادة من موضوعات التربية الدينية في حياة الفرد أهم بكثير من الحصول علي درجات".

بينما ناشدت وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، بضرورة التنبيه علي المدارس بالتشديد علي الطلاب في مراجعة وفهم منهج مادة التربية الدينية.