أخبار مصر | وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن قواعد التعيين والندب والنقل (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن قواعد التعيين والندب والنقل (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا هاما وعاجلا، عممته على المديريات التعليمية، قالت خلاله إنه تحقيقًا للصالح العام تم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى كافة القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد التعيين والندب والنقل والإعارة للسادة أعضاء هيئة التعليم بوظائف الإدارة التعليمية واقتراح التعديلات اللازمة.

وأضاف المنشور الذي حصلت "الخليج 365" فى إنفراد خاص لها على نسخة منه، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر القرار الوزراي رقم 4 بتاريخ 8 يناير لعام 2020 والذي ينص فى مادته الأولى على سحب القرارين الوزاريين رقما (308) و(309) الصادران فى عام 2019 وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم 425 الصادر فى 2018 ، وطالبت الوزارة تنفيذ القرارات الجديدة.