أخبار مصر | تحذيرات "التعليم" لطلاب الثانوي قبل انطلاق الامتحان الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات "التعليم" لطلاب الثانوي قبل انطلاق الامتحان الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تنبيها هاما لمدارس الثانوية قبل بدء إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدًا السبت، قائلة إن محاضر عدم التمكن من إكمال الإمتحانات يتم تسجيلها علي موقع الحكومة الإلكترونية للمدارس فورا حدوثها في نفس يوم الإمتحان وأنه في حالة إستخدام الطالب كود جلسة زميله سوف يتم محاسبته في النتيجة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بديوان عام الوزارة.

وأوضح نائب الوزير، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.