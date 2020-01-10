أخبار مصر | نصائح عاجلة من التعليم إلى طلاب الثانوية قبل امتحانات الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصائح عاجلة من التعليم إلى طلاب الثانوية قبل امتحانات الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، عدة نصائح بشأن الامتحانات الالكترونية التى تبدأ غدًا السبت.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه لن يتمكن الطلاب من الدخول إلى الامتحان بعد مرور 20 دقيقة من زمن الاختبار، كما يجب التأكد من اتصال التابلت بشبكة المدرسة قبل الضغط على تسليم الإجابة، كما أنه في حالة حدوث مشكلة في تابلت الطالب يمكنه الدخول باستخدام تابلت آخر في نفس جلسة الامتحان وسوف يدخل علي نفس السؤال الذي توقف عنده .

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وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بديوان عام الوزارة.

وأوضح نائب الوزير، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.