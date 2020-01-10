أخبار مصر | التعليم تطالب طلاب "ثانية ثانوي" بالحفاظ على سرية بيانات التابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تطالب طلاب "ثانية ثانوي" بالحفاظ على سرية بيانات التابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنبيها هاما بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى تبدأ غدًا السبت .

وقالت والوزارة، إنه في حالة محاولة دخول الطالب علي منصة الامتحان online لن يتمكن من الدخول علي منصة الإمتحان local المحملة علي سيرفر المدرسة كما أنه لن يتمكن من الدخول علي الإمتحان علي المنصة online لذلك ضرورة التنبيه علي الطلاب بسرية البيانات التي تم استلامها من المدرسة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بديوان عام الوزارة.

Advertisements

وأوضح نائب الوزير، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحول الإمتحانات الورقية، أكد الدكتور رضا حجازى، أنها ستكون اختيار من متعدد ماعدا مواد اللغات، مشيرًا إلى أن ما جاء بالنماذج الاسترشادية التي تم رفعها على موقع الوزارة ما هى إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.