أخبار مصر | خبير استراتيجي: مناورة قادر ٢٠٢٠ جاءت دعما للقرار السياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي: مناورة قادر ٢٠٢٠ جاءت دعما للقرار السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مناورة قادر ٢٠٢٠ تشارك فيها كافة التشكيلات الرئيسية من قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وهي مستوى متقدم من المناورات التي تحتاج إلى تنسيق عال ومتميز من القيادة العامة للقوات المسلحة وأفرعها الرئيسية.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر في تصريحات خاصة، إلى أن المناورة العسكرية جاءت دعما للقرار السياسى، ورسالة لكل من تسول له نفسه المساس بمقرات الشعب المصري، وتأتى في إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة المصرية وأسلحتها الرئيسية.

وأكد اللواء عادل العمدة، أن استخدام الأسلحة الحديثة التي انضمت حديثا للقوات المسلحة سواء في القوات الجوية أو البحرية أو البرية يؤكد على جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن واستخدام الذخيرة الحية من خلال تلك الأسلحة يؤدى إلى رفع كفاءة الفرد المقاتل من خلال تلك المناورات التي تشترك فيها كافة الوحدات والتشكيلات الرئيسية.