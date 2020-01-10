شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، المستشفى التخصصي بمدينة بنى سويف، للاطمئنان على مصابي الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إثر تصادم أوتوبيس نقل عام وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور.

وأسفر الحادث عن وفاة 2، وإصابة 25 آخرين عبارة عن سجحات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور، وحالتهم فوق المتوسط.

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وأكد مسؤولو المستشفى التخصصي أن الحادث أسفر عن إصابة 25 ووفاة 2، حيث استقبل مستشفى بني سويف التخصصي 14 حالة، منها حالة وفاة و2 مصابان مازالا بالمستشفى لتلقي العلاح، فيما خرجت 10 حالات بعد استقرار حالاتهم الصحية، في حين استقبل المستشفى الجامعي 13 حالة، حيث تم خروج 12 حالة، وتم الإبقاء على حالة واحدة في العناية المركزة لاستكمال العلاج.

واطمأن المحافظ على الوضع الصحي لمصابي الحادث المتبقين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على تقرير حالتهم الصحية واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى، وإجراء التدخلات الجراحية للحالات في حالة تطلّب حالتهم المرضية ذلك.

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استخراج تصاريح الدفن وإجراءات تسليم جثث المتوفيين لذويهما، موجها مسؤولي المستشفي بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

واستقبل المحافظ خلال الزيارة: الدكتور محمد جمال، والدكتور محمد مصطفى نائبي مدير المستشفى، وعددا من الإخصائيين القائمين على الرعاية الصحية للمصابين، حيث أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.