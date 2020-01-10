شكرا لقرائتكم خبر عن «حنفي» يوّجه بخروج طائرة «هيل» للبحث عن الصيادين الأربعة المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الجمعة، الهيئة العامة للبترول بخروج طائرة هيل للبحث عن الصيادين الأربعة المفقودين في مياه البحر الأحمر والعثور عليهم. Advertisements ووجه المحافظ جميع الجهات الرسمية للبحث عن الصيادين المفقودين، والتواصل الشخصي معهم لمتابعة الوضع لحظة بلحظة. وتعمل الآن جميع الأجهزة المعنية بإجراءات البحث وخروج فرق البحث لمسح البحر ومحاولة العثور على الصيادين بالتواصل مع الأجهزة الأمنية. أكد المحافظ أنه على استعداد كامل ومستمر لتقديم كل ما هو مستطاع للحفاظ على سلامة أهالى محافظة البحر الأحمر.

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