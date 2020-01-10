شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «العاشر» يشهد اختبارات شبكات المياه قبل تسليم قطع الأراضي للحاجزين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، ومسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ اختبارات استلام شبكات المياه وتجارب التشغيل بمناطق الأراضي السكنية بالحي الـ٢٥ بالمدينة حتى حدود قطع الأراضي، وذلك بما يتفق مع البرنامج الزمني لمواعيد تسليم الأراضي مرفقة لحاجزيها.
وقال المهندس خالد شاهين إن ذلك يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية بمناطق الأراضي السكنية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم التشديد على الشركات المنفذة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي، وغير ذلك)، طبقاً لأعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأكد رئيس الجهاز على سرعة تمهيد جميع الطرق أمام قطع الأراضي، واستكمال جميع المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للأحياء بمناطق شرق المدينة.
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