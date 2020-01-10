شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يلتقي القيادات النقابية بقنا والأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال زيارته لمحافظ قنا لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال محافظتي قنا والأقصر برئاسة سيد أحمد حامد، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظتين للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

حضر اللقاء اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، والمهندس محمود على سالم، رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

واستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصرى أن يكون على مستوى المسئولية وأمينًا يراعى مصلحة الوطن أولا وأخيرا، مطالبا من القيادات النقابية، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشددا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل .

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وأكد الوزير أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال.

وأضاف قائلا: تولي الدولة المصرية كامل نظرها وعظيم اهتمامها للعمال لإيمانها التام أنهم الأساس الذي ترتكز عليه في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 فالعمال هم سواعد البناء وركيزة التنمية، الأمر الذي يتطلب من التنظيمات النقابية تعريف العمال بأهمية الوضع القائم في الدولة المصرية، مما يلقي عليهم عبء تثقيف وتعريف العمال بالمرحلة الراهنة التي تشهدها مصر من بناء، للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة بثرواتها المتمثلة أول ما تتمثل في سواعد عمالها، رأس مالها وأساس إنتاجها.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيما وازدهارًا.

وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق كل في مكان عمله، كى نسهم جميعا في خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحى والجوانب في الدولة المصرية، والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصرى.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات، وبذلت جهدا غير مسبوق خلال السنوات من عام 2014 إلى ديسمبر 2019، ووفرت ملايين من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن إحدى الثمار التي تجنيها الدولة حاليا هو تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتج عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.