شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: توفير رؤوس ماشية مستوردة لمساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تفعيل بروتوكول التعاون والتفاهم بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتدبير رؤوس ماشية لتوزيعها على صغار المزارعين للتسمين في إطار المشروع القومى لإحياء البتلو.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستورده سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذي يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتمويل من البنك الزراعي المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على إستعداد لشراء بعض الروؤس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين في منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن في الأسعار.. وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.

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وأضاف الصياد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يقوم بتوفير عجول لحم مستورده خليط بأوزان من 250- 300 كجم، والتى تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطرى عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وأن الفئات المستهدفة من التمويل هي صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأس حد أقصى.

وأوضح أن الفئات التسليفية للشراء بحد أقصى 15 ألف جنيه للرأس، و5 آلاف جنيه لتغذيتها، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بسيط، في إطار المشروع القومي للبتلو، كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

ومن ناحيته قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أكد على أهمية توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس، أما صغار المربين والمستفيدين بعشرة رؤوس فما أقل فيكتفى بمعاينة للحظيرة للتأكد من ملائمتها للتربية والتسمين.

ياتي ذلك بينما كلف وزير الزراعة على كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية التطبيقية السليمة والمناسبة الفورية.