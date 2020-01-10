شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر تزور دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، مقر دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية، حيث استقبلها Longin Niyonkuru، القائم بأعمال مدير عام دار التوثيق رئيس تحرير صحيفة Ubumwe الأسبوعية، وPascaline Biduda رئيسة تحرير صحيفة Le Renouveau اليومية الأوسع انتشاراً بالبلاد، وذلك بناء على الدعوة الموجهة إلى السفيرة المصرية في هذا الصدد.

قدم القائم بأعمال مدير عام دار التوثيق عرضاً وافياً للخدمات التي تقدمها الدار وأقسامها المختلفة، معرباً عن تطلع الدار إلى تلقي دعمًا لوچستياً وفنياً من مصر في ضوء ما تتمتع به من امكانات كبيرة في مجالات الصحافة والتوثيق.

وفي هذا الصدد، قامت السفيرة المصرية بإهداء مكتبة دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية ٣٠ كتاباً من مكتبة السفارة في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثقافية التي تجمع الجانبين.

سفيرة مصر ببوروندي تزور دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية