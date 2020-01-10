شكرا لقرائتكم خبر عن الأثار: افتتاح المعبد اليهودى رسالة للعالم باهتمامنا بالتراث من كافة الديانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك على خلال افتتاح المعبد اليهودى بالاسكندرية بعد عملية الترميم، فى حضور محمد طارق شريف محافظ الاسكندرية، والخبير الاثرى الكبير زاهى حواس، ومصطفى وزيرى رئيس المجلس الاعلى للأثار، احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية

وتم عرض فيلم تسجيلى عن مدينة الاسكندرية وتنوعها الحضارى والثقافى واحتضانها كافة الاديان، وعرض تاريخ المعبد اليهودى ومراحل بناءه منذ العام 1354 على يد الجالية اليهودية بالاسكندرية، والذى يحكى تاريخ اليهود فى مصر.

وقال خالد العنانى، أن اليوم الجمعة شهد افتتاح وتفقد عدد من دور العبادة المقدسة بين القاهرة والاسكندرية، حيث تفقد مسجد الفتح الملكى بحى عابدين، ثم تفقد الكنيسة المرقسية الاثرية بالاسكندرية وتوجه لافتتاح المعبد اليهودى بعد عمليات الترميم التى دامت مايقرب من ثلاث سنوات.

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ولفت العنانى إلى أن هذه الاحداث تؤكد على تنوع مصر واحتضانها لكافة الاديان ورسالة سلام للعالم اجمع ان بلادنا تحترم جميع الاديان، مشيرا إلى أن المعبد اليهودى تم بناءه على ارض كانت تابعة للكنيسة ثم منحها الاقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.

وأوضح العنانى أن العام 2020 سيكون عام التميز فى قطاعى السياحة والاثار، حيث يتضمن خريطة سياحية اثرية شاملة، وافتتاح عدد من مشروعات التطوير فى مقدمتها قصر البارون، وتطوير منطقة الاهرامات والاحياء الاثرية بالقاهرة.