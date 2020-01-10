شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية رسالة سلام ومحبة من مصر للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، المعبد اليهودى، بعد الانتهاء من ترميمه، وتعد هذه هى المرة الأولى الذى يشهد فيها المعبد أعمال ترميم من إنشائه، فكان يتم عليه أعمال صيانة دورية فقط، فى إطار اهتمام الدولة بالمبانى الأثرية والدينية، ليصبح رسالة سلام وحبة للعالم أجمع. ــ أقدم وأشهر معابد اليهود فى الإسكندرية. ــ المعبد اليهودى كائن بمنطقة شارع النبى دانيا بمحافظة الإسكندرية ــ يطلق عليه معبد "الياهو هانبى"، يسع 700 مصل ــ أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية فى عام 1881 ميلادية ــ تم تسجيله فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987. ــ يوجد بالمعبد 63 سفرا من الأسفار اليهودية أى 63 نسخة قديمة من التوراة ــ يتميز المعبد اليهودى من الخارج بمدخل بارز مرتفع بالسلالم الرخامية ــ بدأت أعمال ترميمه فى أغسطس 2017 ــ أعمال الترميم تضمنت التدعيم الإنشائي للمبني والترميم المعمارى للواجهات والحائط المزخرفة Advertisements ــ تم ترميم العناصر الخشبية والنحاسية ــ تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار ـــ يعلو باقى أجزاء الواجهة كتفين يتوسطهما عمودان ــ ومحاط بعقد نصف دائرى يعلوه خمس أكال ويعلو ذلك النجمة السداسية ــ يقع بالجهة الجنوبية الغربية مدخل يؤدى إلى الطابق الثانى حيث مصلى السيدات

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