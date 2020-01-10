شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الامتحانات.. تعرف على تحذيرات «التعليم» لطلاب الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة التربية والتعليم، والمدارس الثانوية، طلاب الصف الثاني الثانوي من تبديل الأكواد المؤهلة للدخول لمنصة الامتحانات بين الطلاب لعدم رسوبهم في مادة الامتحان.

كما حذرت المدارس، الطلاب، من اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال، وعدم الخروج من الامتحان قبل انتهاء الوقت المخصص له وضرورة التوقيع في كشف الحضور وكذلك الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي.

وأصدرت المدارس الثانوية تعليمات لطلاب الصف الثاني الثانوي لأداء الامتحانات الالكترونية على التابلت تتمثل في ضرورة غلق «التابلت» تمامًا بعمل Shutdowm قبل الدخول للجنة الامتحان ثم فتحه مرة أخرى عند الوصول للأماكن المخصصة لأداء الامتحان؛ وذلك لتشغيل الـ«Access point» في نطاق كل فصل تلقائيًا؛ تجنبًا للتحميل على Access point معين.

وأكدت على عدم الانشغال بعلامة التعجب «!» التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة «واي فاي»، أعلى الشاشة، فذلك يعني أن الجهاز متصل، وادخل فورًا على موقع الامتحان. ونبهت على أنه أثناء أداء الامتحان، ممنوع نهائيًا فتح أي صفحة أخرى بمتصفح «جوجل كروم»، أو فتح موقع آخر أو تقسيم الشاشة لفتح أي تطبيق أو برنامج آخر؛ لأن ذلك يؤدي للخروج من الامتحان نهائيًا.

وأضافت: «على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف سيعتبر الطالب متغيبا عن امتحانه»، مؤكدة أن الامتحانات تبدأ على «التابلت» في موعد ثابت للجميع ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع.

وحذرت من أن عداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان، وأنه عند انتهاء الامتحان فإن الإجابات تحفظ تلقائيًا وترسل تلقائيًا إلى موقع الوزارة.

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وتابعت المدارس: «إذا نسي الطالب جهاز التابلت الخاص به، أو جاء به غير مشحون، أو عليه رمز قفل نسى فتحه، ففي جميع هذه الأحوال لن يؤدي الطالب الامتحان ورقيًا؛ لأن جاهزية التالبت للامتحان مسؤولية الطالب، وهذا يعتبر إهمال».

وأكدت أن الحالة الوحيدة لعقد الامتحان ورقيا هي حدوث مشكلة تعوق استقبال الشبكة وعدم نزول الامتحان على «التابلت» وهذا يقدره أخصائي التطوير التكنولوجي. وحذرت المدارس من إدخال أي كتب خارجية أو مذكرات ورقية داخل اللجان الامتحانية، والمسموح به فقط هو الكتاب المدرسي.

وأصدرت المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات بضرورة تأكيد المدارس الثانوية على جميع الطلاب التواجد داخل اللجنة الامتحانية قبل الساعة الثامنة والنصف للاطمئنان على أجهزة «التابلت» وحل أي مشكلة.

كما تم التشديد على ضرورة حضور الطلاب في اليوم الأول الساعة 7:30 صباحا، وضرورة وجود التابلت مع كل المعلمين بالمدرسة ومشحون ومحدث من أول يوم حتى نهاية امتحانات 2 ثانوي الالكترونية، وتوزيع طلاب الفصل الواحد على فصلين متجاورين.

وأوضحت أن نظام التشغيل للتابلت لابد أن يتم تحديثه على آندرويد 8.1، وتم التأكيد على ضرورة غلق التابلت داخل اللجنة وإعادة تشغيله، والتأكد من أن التابلت مكتمل الشحن قبل الذهاب للمدرسة ودخول اللجنة، ولا يتم عمل كلمة سر للتابلت. وأكدت ضرورة عمل كشوف الغياب الورقية وقيام الطلاب بالتوقيع بالحضور قبل أداء الامتحان. كما تم التشديد على منع استخدام الموبايل الشخصي أو الكتب الخارجية داخل اللجان. وتم التأكيد على ضرورة تعطيل خواص التصفح بجوجل كروم وجعل زمن توقف الشاشة 30 دقيقة.

وعند حدوث مشكلة أثناء الامتحان، يتم عمل محضر إثبات حالة وإرسال صورة طبق الأصل للتطوير، واستلام كل طالب اسم المستخدم وكلمة السر لدخول امتحانات المواد الأساسية، ويسمح للطالب باستخدام الكتاب المدرسي فقط.

وأكدت التعليمات عدم التجاوز باستخدام ألفاظ خارجة أو تخص الدين والسياسة أثناء الإجابة لأن ذلك يؤدي للمساءلة القانونية، وأشارت إلى أن ظهور الأسئلة الإلكترونية للطالب يدل على دخوله وتمكينه من الامتحان ولا يحق له أن يبدأ الامتحان مرة أخرى من جديد، ولا يغادر الطالب اللجنة إلا مع نهاية الوقت المحدد مع التشديد على ضرورة مراجعة عداد الكهرباء بصفة مستمرة بجميع المدارس وشحن الكارت بمعدل 500 جنيه استعدادا للامتحانات الإلكترونية.