شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر مواصفات وأنواع وعدد أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بدوي علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية، إن 70% من المدارس الثانوية الخاصة ستؤدي الامتحان إلكترونيا عبر أجهزة التابلت لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك بعد اللجوء لحل مؤقت تمثل في استخدام رواتر فائقة السرعة وزيادة سرعة الإنترنت إلى 100 ميجا.

وأضاف «علام»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن 455 مدرسة ثانوية من إجمالي 650 مدرسة خاصة ستتمكن من أداء الامتحانات اليكترونيا فيما يتبقي 195 مدرسة فقط ستؤدي الامتحانات ورقيا لحين استكمال توصيل الانترنت بها قبل شهر مارس المقبل ليؤدي جميع الطلاب الامتحانات التجريبية عبر أجهزة التابلت.

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وفي سياق متصل، حذرت وزارة التربية والتعليم والمدارس الثانوية طلاب الصف الثاني الثانوي من تبديل الأكواد المؤهلة للدخول لمنصة الامتحانات بين الطلاب لعدم رسوبهم في مادة الامتحان.

وحذرت المدارس الطلاب من اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال، وعدم الخروج من الامتحان قبل انتهاء الوقت المخصص له وضرورة التوقيع في كشف الحضور وكذلك الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بمواصفات وبعدد الأسئلة وأنواعها للصف الثاني الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤالا (20 سؤالا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالًا (20 سؤالا اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالًا (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعها اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤالا اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤالا اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالًا اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالًا اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالًا اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالًا (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالًا (15 استاتيكا، 15 هندسة).