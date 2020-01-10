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شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يتغنون بجمال سانت كاترين بعد غزو الثلوج.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتست مدينة سانت كاترين بسيناء بالأبيض، حيث تساقطت الثلوج فى الشوارع والأودية وعلى الجبال فى مشهد رائع، ليتصدر هاشتاج "سانت كاترين" قائمة الاكثر تداولا على تويتر، بينما اعرب مغردو تويتر عن جمال ذلك المشهد الرائع، وتبادلوا الصور للمدينة الرائعة، وأبدى البعض رغبته إلى زيارة سانت كاترين، حيث قالت ياسمين:"سانت كاترين.. تعالوا سيناء ياجماعة..أرض السلام والجمال والحب والكرم والعزة ارضى"، وغرد محمد :" منظر في قمة الروعة ..الطقس بارد جدا في سانت كاترين تصل إلى -7..الجميلة تجملت باللون الأبيض بلون وصفاء أهلها الطيبين"، وكتب آخر :" مش أوروبا دي سيناء أرض الفيروز والثلوج تغطي سانت كاترين".
ونشر زاهر صور لتساقط الثلوج فى مدينة سانت كاترين، وعلق قائلا:" سانت كاترين قلب سيناء اكتست بالثلوج بعد غياب من سنة 2013 ها هي تعود بطلتها الجميلة"، وكتب السيد :" الثلوج تغطي جبال سانت كاترين بالكامل في لحظة تاريخية صور اكثر من رائعة".
يذكر أن اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، أكد أمس، إن المدينة شهدت تساقط الثلوج فى الساعات الأولى من صباح الخميس، خاصة فى منطقتى وادى الأربعين ومركز الشباب وسط غيوم شديدة.
وأشار إلى أن درجات الحرارة انخفضت لأقل من 2 تحت الصفر، موضحًا أن المدينة تستعد لاستقبال موسم تساقط الثلوج حيث تنتعش السياحة الوافدة إلى المدينة، خاصة السياحة الداخلية بعض المصريين حضور هذا الحدث من كل عام، وولفت رئيس مدينة سانت كاترين إلى أن هناك إجراءات تتم لكل من يصعد جبال موسى أو يجرى رحلات داخل الوديان، مطالبًا باتباع تعليمات الدليل البدوى حتى لا يتعرض أحد للخطر.
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