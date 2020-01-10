شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس غصن إمبراطور نيسان المخلوع.. حكاية هروب "عابرة للقارات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3جنسيات وقضية فساد كبرى وهروب على غرار أفلام هوليوود، بهذه التفاصيل احتل كارلوس غصن المدير التنفيذى المقال لشركة نيسان صدارة المشهد. فمن هو غصن.. وما هى قضيته؟ فمن هو غصن.. وما هى قضيته؟ الهارب "العابر للقارات" من مواليد البرازيل لأبوين لبنانيين يحمل غصن 3 جوازات سفر برازيلية ولبنانية وفرنسية تلقى تعليمه فى فرنسا قبل أن يبدأ رحلته العملية بشركة ميشلان لصناعة إطارات السيارات بعد سنوات أصبح رئيس عمليات ميشلان الفرنسية فى أمريكا الشمالية نجاحات غصن قادته لمنصب رفيع بشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات عام 1996 فى منصبه الجديد قاد تحالف رينو ـ نيسان ـ ميتسوبيشى التاريخى توالت مسيرته ليصبح مديراً تنفيذياً لنيسان اليابانية بعد التحالف الجديد وأمام السلطة والثروة.. تسلل الفساد إلى مسيرة غصن ليسقط فى قبضة السلطات اليابانية نوفمبر 2018 وجهت إلى غصن لائحة طويلة من الاتهامات تضمنت.. وجهت إلى غصن لائحة طويلة من الاتهامات تضمنت.. تقديم إقرارات مالية مغايرة للواقع وبيانات أقل مما يتقاضاه نظير منصبه استخدام أموال الشركة فى مصروفات شخصية وأخرى تخص معارفه قال شهود إنه أنفق أموال الشركة لتنظيم حفل عيد ميلاد زوجته الجديدة فى 2016 وبعد تكرار احتجاز وخروج بكفالة على ذمة القضية فاجأ غصن اليابانيين بخطوة مباغتة هروب "هوليوودي" استطاع غصن القيام به رغم الإجراءات الأمنية المشددة Advertisements وصل غصن إلى لبنان موطن آبائه ليربك دوائر الأمن فى اليابان وغيرها روايات أمنية كشفت أن خروجه تم فى صندوق آلة موسيقية آخرون أكدوا فراره مستغلاً جواز سفره الفرنسى وتوالت الروايات ليؤكد بعضها أن رحله الهرب استغرقت 14 ساعة كاملة تقارير إعلامية قالت إن اسطنبول كانت محطة قبل الانتقال إلى بيروت تايمز البريطانية أكدت أن غصن دفع أموالاً لفرقة دولية تضم 15 عضوا بينهم أفراد كوماندوز بحسب مصادر استغرق الفريق شهراً كاملاً لوضع خطة الهروب من اليابان 20رحلة إلى اليابان ومسح شامل لـ 10 مطارات تم تنفيذها من قبل الفرقة الخاصة بعد دراسة متأنية عثر الفريق الخاص على ثغرة أمنية فى صالة المغادرة بمطار أوساكا فى قطار سريع قاد فريق الاغتيالات غصن من طوكيو إلى أوساكا وعلى متن طائرة خاصة وداخل حقيبة كبيرة تم تهريب غصن ليبدأ.. الغضب اليابانى ليبدأ.. الغضب اليابانى بعد هروب غصن من اليابان توترت الأجواء الدبلوماسية بين طوكيو وبيروت استفز غصن اليابانيين وقال إنه لا يواجه محاكمة عادلة قال أيضاً : "حررت نفسى من الاضطهاد السياسى" رغم عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين طالبت طوكيو السلطات اللبنانية بتسليمه وأمام مماطلة الجانب اللبنانى يظل الأمر فى يد الانتربول الدولى إلا أن تحرك الانتربول مرهون بإدانة قضائية نهائية وهو ما يرجح كفة استمرار الهرب فهل يسقط غصن فى قبضة اليابانيين مجدداً.. أم تستمر رحلة الهروب العابرة للقارات؟!

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