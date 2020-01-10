شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افادت فضائية روسيا اليوم فى خبر عاجل لها نقلا عن وسائل إعلام أن هناك إطلاق نار على قاعدة عسكرية في فلوريدا بالولايات المتحدة

فيما أفادت فضائية العربية إغلاق قاعدة جوية أميركية في تامبا ـ فلوريدا دون ذكر الأسباب مضيفه أنه قامت السلطات الأميركية برفع قرار الإغلاق عن قاعدة تامبا الجوية في فلوريدا بعد تقارير عن مشتبه به مسلح خارج القاعدة.

كانت ايران شنت عدد من الهجمات الصاروخية على قاعدة (عين الأسد) الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ ردًا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.

وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف ، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخى الذى شنته إيران على قواعد عسكرية تضم قوات امريكية فى العراق، مضيفا بأن "التحذير كان مبكرًا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض ".

ومن جانبه أكد نائب رئيس وزراء إسبانيا"نقلنا بعض قواتنا من العراق إلى الكويت" فيما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أنه "لايوجد إصابات في صفوف قواتنا "

فيما قررت الخطوط الفرنسية تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية بالإضافة الى قرار، الخطوط الجوية الأوكرانية بتعليق رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى على خلفية سقوط طائرة الركاب الأوكرانية وعلى متنها 180 شخص، حيث سقطت اليوم طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 وعلى متنها 180 شخصا بعد إقلاعها من مطار الإمام الخمينى فى إيران.

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يذكر أن قاسم سليماني قُتل فجر أمس الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارته في محيط مطار بغداد الدولي بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولي، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا.

وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح أمس الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.