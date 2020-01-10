شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة المصرية تنفذ مناورة "قادر 2020" بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة فى المناورة (قادر 2020) على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة.

وتشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .

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ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن .

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن ، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.