شكرا لقرائتكم خبر عن "سى إن إن": العراق يحقق مع شبكة تجسس سربت تحركات سليمانى للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية بأن سلطات العراق تحقق مع شبكة تجسس مزعومة، يشتبه فى أنها سربت للولايات المتحدة معلومات ساعدتها فى اغتيال قائد "فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وأكدت الشبكة، اليوم الجمعة، أن السلطات العراقية أطلقت فى وقت سابق من الأسبوع الجارى تحقيقا فى الظروف المحيطة بالغارة الأمريكية على طريق مطار بغداد والتى أودت قبل أسبوع بأرواح سليماني، قائد "فيلق القدس" فى الحرس الثورى الإيراني، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدى المهندس، وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين والعراقيين.

ونقلت الشبكة عن مصدرين اثنين "على دراية مباشرة بالتحقيق" قولهما إن المحققين الذين يترأسهم مستشار الأمن القومى العراقي، فالح الفياض، يتابعون "شبكة التجسس" المزعومة، ويعتقدون أنها سربت إلى واشنطن تفاصيل عن تحركات القائد الإيرانى البارز، مثلت أساسا لعملية اغتياله.

وذكر مصدرا "سى إن إن" أن التحقيق يركز على استجواب أفراد الأمن فى مطار بغداد الدولي، وأوضح أحدهما أن لجنة التحقيق استجوبت أمس العديد من أفراد الأمن هؤلاء، معظمهم من الذين كانوا يراقبون الكاميرات الأمنية فى يوم اغتيال سليماني.

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات لم تلق القبض على أى مشتبه فيه لحد الآن فى قضية شبكة التجسس المزعومة، إلا أن التحقيق مستمر.