شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير السياحة والأثار يتفقد مسجد وكنيسة ومعبد يهودى ويؤكد: رسالة تسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد العنانى وزير السياحة والاثار إن اليوم الجمعة شهد افتتاح وتفقد عدد من دور العبادة المقدسة بين القاهرة والاسكندرية، حيث تفقد مسجد الفتح الملكى بحى عابدين، ثم تفقد الكنيسة المرقسية الاثرية بالاسكندرية وتوجه لافتتاح المعبد اليهودى بعد عمليات الترميم التى دامت مايقرب من ثلاث سنوات.

ولفت العنانى إلى أن هذه الأحداث تؤكد على تنوع مصر واحتضانها لكافة الأديان ورسالة سلام للعالم أجمع أن بلادنا تحترم جميع الأديان، مشيرا إلى أن المعبد اليهودى تم بناءه على ارض كانت تابعة للكنيسة ثم منحها الاقباط لليهود لبناء المعبد عليها لممارسة طقوسهم الدينية.

واوضح العنانى أن العام 2020 سيكون عام التميز فى قطاعى السياحة والاثار، حيث يتضمن خريطة سياحية اثرية شاملة، وافتتاح عدد من مشروعات التطوير فى مقدمتها قصر البارون، وتطوير منطقة الاهرامات والاحياء الاثرية بالقاهرة.

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وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، اليوم الجمعة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ليطلع على أعمال التطوير التي تشهدها الكنيسة، ولتقديم التهنئة لأقباط الإسكندرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك قبيل افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية فى حضور عدد من السفراء الاجانب بمصر والشخصيات الهامة.

وجاء القديس مارمرقس إلى الإسكندرية عام 61 م خلال حكم الروماني نيرون، كان له الفضل في إنشاء أول كنيسة في مصر كلها في الإسكندرية كما أنشأ مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ويعتبر أول معهد لاهوتي في تاريخ المسيحية، فضلا عن مواجهة الفكر الوثني والفلسفات المختلفة.