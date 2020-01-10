شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير السياحة والأثار يتفقد الكنيسة المرقسية على هامش زيارته للاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، اليوم الجمعة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، ليطلع على أعمال التطوير التي تشهدها الكنيسة، ولتقديم التهنئة لأقباط الإسكندرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك قبيل افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية فى حضور عدد من السفراء الاجانب بمصر والشخصيات الهامة.

وجاء القديس مارمرقس إلى الإسكندرية عام 61 م خلال حكم الروماني نيرون، كان له الفضل في إنشاء أول كنيسة في مصر كلها في الإسكندرية كما أنشأ مدرسة الإسكندرية اللاهوتية ويعتبر أول معهد لاهوتي في تاريخ المسيحية، فضلا عن مواجهة الفكر الوثني والفلسفات المختلفة.

وشهد المعبد اليهودى والمتواجد بمنطقة شاعر النبى دانيال، عمليات ترميم دامت لما يقرب من ثلاثة سنوات ليعود المعبد اليهودى بالاسكندرية "الياهو هانبى" إلى الحياة من جديد، بعد انتهاء أعمال الترميم التى استمرت لما يقارب الثلاث سنوات وبتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

ويطلق عليه معبد "الياهو هانبى"، ويسع 700 مصل، وقد بدأت وزارة الآثار فى تنفيذ خطة لترميم المعبد بعد تعرضه لانهيار بسيط لتأثره بالنوات والأمطار، وقام بأعمال الترميم كوادر فنية من متخصصين فى معالجة العناصر الإنشائية، وشملت أعمال الترميم الزجاج المعشق والزخارف والألواح الخشبية وأعمال الشبابيك والأسقف الخشبية وأعمال الترميم الإنشائى للمبنى والموقع العام، بالإضافة إلى أعمال ترميم العناصر الرخامية والزخارف والكهرباء وصيانة أعمال مكافحة الحريق وصرف المياه.

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وتعتبر عملية الترميم هذه هى الاولى منذ إنشائه، حيث كانت تتم أعمال صيانة دورية فقط، وبدأت اعمال الترميم فى أغسطس 2017 تحت إشراف وزارة الآثار، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، ويعد الكنيس أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط، وتم تسجيل المعبد فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987، ويوجد بالمعبد عدد 63 سفرا من الأسفار اليهودية بالمعبد أى 63 نسخة قديمة من التوراة وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى.

وآثار اهتمام وحرص الدولة المصرية على ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية إشادة العديد من وسائل الإعلام العالمية التى سلطت الضوء على جهود وزارة الآثار المصرية ليستقبل السائحين من مختلف دول العالم.

وقال موقع "ميدل إيست مونيتور" إن تجديد مصر لكنيس "إلياهو هنابي" فى الإسكندرية في شمال البلاد خطوة إيجابية.