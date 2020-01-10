شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور معرض "ديارنا" للأسر المنتجة وتشدد على الاهتمام بالجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتج للاطمئنان على سير العمل في المعرض ومعدلات الإقبال وحجم المبيعات، والتقت مع عدد من العارضين للاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم من معارض ديارنا خلال الأشهر القادمة وناقشتهم في مستويات الجوده وطرق التسعير واكثر عناصر الجذب المطلوب توفرها في المعروضات.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعى، على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج ومنحه الصبغة المعبرة عن الهوية المصرية وروح الصانع المصرى ومواكبة احدث اساليب التصميم في العالم

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وتلقت القباج ، تقريراً حول مبيعات المعرض خلال الاسبوعين الماضيين حيث تجاوزت المبيعات 4 ملايين جنيه .

يذكر أن معرض ديارنا هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضاً من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمسنوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية، ويستقبل معرض "ديارنا" الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً، جميع أيام الأسبوع وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويتضمن المعرض منتجات العديد من المحافظات المختلفة للأسر المنتج كما يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية على مساحة 3000 متر يعرض فيه أكثر من 540 عارضاً من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص أجنحة لكل محافظة لعرض المنتجات التى تتميز بها كما يضم أيضا منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها التى تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية بجانب تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.