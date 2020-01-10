شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب هندى بمطار القاهرة يهرب الماس بقيمة 2 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه محمد عبد الباقى مأمور اللجنة الجمركية، في راكب هندى قادم من الشارقة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY تم تأكيد الاشتباه. وأضافت المصادر أنه بالعرض على طارق محمد مدير الجمرك قرر تكليف كريم نبيل غريب مأمور الجمرك، وأمير مطر رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائب الركاب، فتبين وجود 29 كيسا بهم كمية كبيرة من الألماس مخبأة فى جيوب بنطلونات جينز داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه. Advertisements قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 5 لسنة 2020. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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