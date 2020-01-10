شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يردون على السؤال الصعب: لماذا لا يرسل أردوغان أولاده إلى ليبيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاز وبترول ومكاسب أخرى يحاول أردوغان الرئيس التركى الفوز بها فى حربه المزمع شنها على ليبيا فور دخوله أراضيها وهو ما قد يخفف من خسائره المادية فى الفترة الأخيرة رافضاً كل المواثيق الدولية وأن هذا يعتبر تدخل فى الشأن الداخلى لليبيا.

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لهذه الأسباب كان للمصريين رأى يخالف ما تزعمه الدولة العثمانية، وأن ما تفعله بالدولة الليبية يعتبر احتلال صريح وليس له أى مسمى آخر، فقال أحد المواطنين: ليبيا دولة عربية وإحنا مش هانسكت لو حد قربلها وأردوغان عمره مايبعت ولاده على الحرب لأنه ممكن يضحى بالأتراك لكن ولاده لأ.

وعن موقف المصريين من الحرب المتوقعة داخل ليبيا قال مواطن: أردوغان ده مجنون وإحنا كلنا لازم نقف مع ليبيا ضده لأنها على حدودنا وتعتبر الحرب فيها تهديد لأمن مصر الدولى، ومن جهة أخرى، قال أحد المواطنين: أرودغان يخاف على ولاده من مصر مايقدرش يبعتهم ليبيا ومحدش يوافق على اللى بيعمله ده.

وعن قلق المصريين من الأوضاع فى ليبيا: إذا تركيا هاتدخل ليبيا فلازم تعرف إن كل الناس عندها استعداد تحارب معاهم من أكبر واحد حتى الطفل فى الشارع لأن ليبيا دولة فيه بينا وبينها علاقات كبيرة مش ممكن تتنسى.