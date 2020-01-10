أخبار مصر | برلمانية عن تصريحات مستشار أردوغان: مصر ذكرت بالقرآن وليست تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية عن تصريحات مستشار أردوغان: مصر ذكرت بالقرآن وليست تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة غادة عجمي، عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن مصر، تستهدف مُغازلة المصريين، إلا أن الشعب المصري بطوائفه كافة، يعلم ما وراء تلك المُهاترات الخبيثة.

وصرح "أقطاي"، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي حين أكد: "أنه على مدار التاريخ كانت مصر وتركيا منابر حضارة ومشاعل نور للمنطقة وللعالم، كم خسر العرب والمسلمون وحتى العالم بسبب الفتن السياسية وسياسة التفرقة والتبعية والتدخل في شؤون الدول وحرمان الشعوب من التعبير عن رأيها، لدينا فرصة للعودة".

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وأضافت غادة عجمي، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن مصر لم ولن تنتظر في يوم ما إلى مُغازلة العثمانيين أو من غيرهم، كي تغير موقفها حيال أي قضية، وأن مصر لها مكانة وريادة عظمى من بين دول العالم كافة، بحضاراتها التي تمتد لأكثر من 7000 عام.

وأشارت إلى أن مصر مُتفوقة في المجالات كافة، عن تركيا والتاريخ يحكم بهذا، وتابعت: "ذكر الله مصر في القرآن الكريم.. ولم يذكر تركيا".

ونوهت بأن مصر بلد مُسالمة دائمًا وأبدًا مع دول العالم المُسالمين، أما عن يتورط في تمويل الإرهاب ويستهدف الزعر بالمنطقة وتورط في سفك دماء الأبرياء ويكون مُحتل كأردوغان فنحن براءة عنه.