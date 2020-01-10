أخبار مصر | افتتاح أعمال تطوير مسجد قصر عابدين بحضور وزيري الأوقاف والآثار

اللواء إبراهيم عبد الهادي، والمهندس إبراهيم الصابر، نائبا محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشرقية، واللواء محمد حنفي، السكرتير العام، والمهندس مصطفى عبد العزيز، السكرتير المساعد، والعميد أحمد أنور، رئيس حي عابدين، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وجاء ذلك بحضور

وألقى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، تناول خلالها السماحة في الإسلام وقبول الآخر.

واستغرق مسجد قصر عابدين، "جامع الفتح الملكي" بعد تطويره، العمل به قرابة ثلاث سنوات بتكلفة حوالي 16 مليون جنيها تقريبا بمعرفة شركة المقاولون العرب، تحت إشراف وتمويل وزارة الأوقاف وتضمنت أعمال الترميم الأسطح والأرضيات والواجهات الحجرية، بالإضافة إلى العناصر الرخامية من أعمدة وجدران وأرضيات والمنبر الرفاعى مع ترميم المئذنة والقباب والقبو والمقصورة وتحديث أعمال الكهرباء ووحدات الإنارة.

وأنشئ المسجد عابد بك أمير اللواء السلطاني عام 1631 وفي عام 1918 أمر الملك فؤاد الأول بتجديد الجامع.