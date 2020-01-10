أخبار مصر | "الرياضة" تطلق فيلما حول برنامج متطوعي شباب الاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق فيلما حول برنامج متطوعي شباب الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فيلما تسجيليا عن أنشطة برنامج متطوعي شباب الاتحاد الأفريقي (AU-YVC) الذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، مكتب الشباب الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي ستضافته مصر خلال الفترة من ١ إلى ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ للمرة الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن الفيلم، أنشطة دفعة النيل التي سميت بهذا الاسم، إيمانا بدور النيل في التقارب بين الشعوب، حيث تعد أكبر دفعة منذ إطلاق البرنامج عام 2010.

وأشادت مفوضية الاتحاد الافريقي، بفريق عمل وزارة الشباب والرياضة، ودور الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في تأهيل الكوادر الشبابية للعمل على توظيفهم في المجالات التنموية؛ لخدمة البلدان الإفريقية كافة، في العديد من القطاعات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى قدرة مصر التنظمية التي ساعدت في إنجاح البرنامج على مستوى القارة الأفريقية.

ويأتي البرنامج في إطار تأهيل الشباب والفتيات على صعيد القارة الإفريقية للتطوع لمدة ١٢ شهرًا داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي، كما يعد برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي (AU-YVC) أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا، تم إطلاقه عام 2010، ويعمل بشكل متسق مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

