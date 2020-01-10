أخبار مصر | إحالة مسئولي منظومة الشكاوى بالطالبية والعمرانية وشمال الجيزة للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مسئولي منظومة الشكاوى بالطالبية والعمرانية وشمال الجيزة للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، مسئولي الرد على الشكاوى‪ ‬الواردة من مواطني المحافظة، إلى‪ ‬منظومة الشكاوى الحكومية‪ ‬التابعة لمجلس الوزراء، بأحياء الطالبية والعمرانية وشمال الجيزة، وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، للتحقيق؛ للتقاعس في بحث الشكاوى الواردة لهم، من خلال المنظومة، وعدم الرد عليها خلال المدد القانونية المحددة‪.‬

ومنح محافظ الجيزة، مهلة خلال ٧٢ ساعة، للانتهاء من فحص جميع الشكاوى المعلقة، والرد على المنظومة بالإجراء المتخذ‪ .‬

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الجيدة لمنظومة الشكاوى؛ لبحث شكاوى المواطنين كافة، في مختلف المجالات والتعاون مع مدير منظومة الشكاوى بالمحافظة للوصول للنسبة المستهدفة‪ .‬

وأضاف أن معيار تقييم كل مسئول، رضاء المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة له.

ولفت إلى أنه تم إجراء مسابقة بين الأحياء والمراكز والمدن لتقييم الوحدات المحلية في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، والرد على وحدة المتغيرات المكانية بمركز شبكات معلومات المرافق لرصد أي ظاهرة للبناء المخالف عبر الأقمار الصناعية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لردع المخالفين.

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وتابع أنه تم حصول حي الهرم على المركز الأول على مستوى الأحياء؛ لسرعة الاستجابة في التعامل والتصدي لمخالفات البناء والرد على وحدة المتغيرات المكانية بما تم اتخاذه.

وحصل مركز ومدينة البدرشين، على المركز الأول على مستوى المراكز والمدن، من خلال التعامل مع مخالفات المباني‪ .‬

وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بسرعة الانتهاء من فحص ودراسة المتغيرات المكانية التي لم يتم الرد عليها‪ ‬موجهًا رئيس مركز المعلومات والشبكات بالتعاون مع الوحدات المحلية لحل اي معوقات قد تواجههم تتعلق بوحدة المتغيرات المكانية لعدم السماح بوجود مخالفات بناء حديثة او تعديات والتصدي لها والعمل علي ازالتها في المهد‪ .‬

تصريحات المحافظ، جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الأستاذ إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجاء، رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.