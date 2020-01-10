مصر | ضبط 805 آلاف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 805 آلاف قطعة ألعاب نارية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على بائعين حال تواجدهما داخل مخزنين للألعاب النارية بقصد الاتجار بها في منطقة الجمالية.



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من: (بائع- مقيم بمحافظة المنوفية) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية كائن بدائرة القسم وعُثر بداخله على (كمية من الألعاب النارية بإجمالي 345 ألف قطعة مختلفة الأشكال والأنواع)، و(بائع- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية كائن بدائرة القسم وعُثر بداخله على (كمية من الألعاب النارية بإجمالى 460 ألف قطعة مختلفة الأشكال والأنواع)، بإجمالي مضبوطات (805 آلاف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأنواع").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.