مصر | ضبط صاحب مخبز لاتجاره في الدقيق بالسوق السوداء

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نجحت مباحث إدارة التموين، من ضبط صاحب مخبز سياحي لاستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المدعم بقصد الاتجار به في السوق السوداء بمنطقة السيدة زينب.

وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "أحمد. م. ع" 50 سنة صاحب مخبز سياحي كائن 23 درب الحجر دائرة قسم شرطة السيدة زينب ومقيم بذات العنوان لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على المضبوطات التالية:

1 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

