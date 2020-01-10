مصر | ضبط صاحب مصنع بحوزته مواد غذائية مجهولة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع بحوزته مواد غذائية مجهولة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "سيد. ع" 28 سنة، صاحب مصنع للبسكويت والشيكولاته الكائن شارع المركز الاجتماعي، دائرة قسم شرطة المرج ومقيم شارع أبو غزالة، بالدائرة ذاتها.

وجاء ذلك لإدارته المصنع من دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد تصنيع البسكويت والحلوى "مقرمشات" مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة (كنوز ـ دونا) وطرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على: 1.600 طن سكر، 700 كيلو زيت طعام، 625 كيلو كاكاو بودر، 300 كيلو حليب بودر، 220 كيلو شيكولاتة، و249600 عبوة مقرمشات (معدة للبيع)، 142560 عبوة بسكويت "شيكولاته ـ ذرة" (معدة للبيع) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و4 ماكينات تصنيع كميات كبيرة من الاستيكرات والأغلفة.



وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع من دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

