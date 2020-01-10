مصر | ضبط عاطلين لحيازتهما كمية من الحشيش بالقاهرة

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ألقت مباحث مكافحة المخدرات، من القبض على عاطلين لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار به.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط المدعو "سليمان. ع. س. م"، 23 سنة، عاطل، ومقيم شارع فاطمة النبوية ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرها 9820 لسنة 2018م الموسكي "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جراما، مبلغ مالي 630 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. وكما تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات من ضبط المدعو "نادر. ن. ع. خ" 32 سنة عاطل سنة ومقيم 5 شارع النمر ـ دائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرها 3169 لسنة 2018م الشرابية " مخدرات " حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالي 950 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

