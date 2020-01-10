مصر | المؤبد لخادمة هشمت رأس ربة منزل بـ"إيد هون" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لخادمة هشمت رأس ربة منزل بـ"إيد هون" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطه النزهة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور تم الوصول إلى مكان الجريمة والعثور على المجني عليها داخل شقتها في أحد عقارات شارع عثمان بن عفان بدائره القسم، ملقاة على الأرض وغارقة في دمائها ومصابة بعدة جروح قطعية بمؤخرة الرأس.
وكما تم اكتشاف سرقة المتعلقات المذكورة سابقا من الشقة، وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، تم الحصول على مقطع فيديو لظهر المتهمة أثناء قيامها بسحب مبالغ مالية من ماكينه صرف آلي تابعة للبنك الأهلي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المتهمة وإلقاء القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها جريمتي القتل والسرقة، وأقرت أنها فور ذهابها إلى المنزل، أعطت زوجها العاطل -الذي كان محجوزا معها على ذمة القضية لكنه حكم له بالبراءة - المسروقات ليقوم ببيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.