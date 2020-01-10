مصر | "منظفات مجهولة ومكملات غذائية".. ضبط 1003 قضايا تموينية

- ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،320) طن من السلع الغذائية (اللحوم ومصنعاتها) معبأة داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاُ لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعينة المرافقة للمأمورية.

- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (90800) عبوة من السلع الغذائية "الشعرية سريعة التحضير" المعبأة داخل عبوات مدون عليها اسم إحدى العلامات التجارية بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

- ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3،050) منظفات صناعية ومواد كيماوية "صودا كاوية، مطهر- صابون سائل" معبأه داخل براميل مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" وكذا عدد (1590) عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- ضبط المدير المسئول عن شركة للمكملات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (3500) قرص أدوية خاصة بعلاج "التخسيس- آلام العظام- المكملات الغذائية- الفيتامينات" مهربة جمركيًا (مجهولة المصدر) غير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قِبل الجهات المعنية بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق.

- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة لعب الأطفال "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لحيازته (5814) قطعة من لعب الأطفال المهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.