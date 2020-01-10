مصر | ضبط 4644 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4644 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة، 4644 مخالفة مرورية متنوعة.

وجاء ذلك ضمن الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وجاءت المخالفات المضبوطة كالتالي: 1896 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 187 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 4 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة "موقف عشوائي"، 53 مخالفة شروط الترخيص، 6 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.